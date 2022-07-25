Güney Kıbrıs’ın kiraladığı iki yangın söndürme helikopteri yarın geliyor

İki “Kamov-32” marka yangın söndürme helikopterinin yarın Baf Havalimanı’ndan teslim alınacağı bildirildi.

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25/07/2022

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Güney Kıbrıs’ın kiraladığı iki yangın söndürme helikopteri yarın geliyor

Güney Kıbrıs’ın bir Yunan şirketinden kiraladığı iki “Kamov-32” marka yangın söndürme helikopterinin yarın Baf Havalimanı’ndan teslim alınacağı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, helikopterlerin deneme uçuşları yapacağını ve her şeyin yolunda gitmesi halinde, Perşembe günü itibarıyla aktif şekilde kullanıma hazır olacağını yazdı.

Gazete, geçen hafta imzalanan kira sözleşmesinin iki yıllık olduğu ve iki yıl daha uzatılabileceği bilgisine de yer verdi.

25/07/2022 10:35
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TAGS: Güney Kıbrıs, kiralık, yangın, söndürmei helikopteri
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