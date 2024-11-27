Güney Kıbrıs’ın NATO girişimi öncesi bugün Lefkoşa’da tarihi zirve

Önce Kıbrıs- Yunanistan Hükümetler zirvesi yapılıyor, ardından Ürdün ile üçlü zirve…

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Yunanistan-Kıbrıs Hükümetler Arası Zirvesi ve Yunanistan-Kıbrıs-Ürdün Üçlü Zirvesi için bugün Güney Lefkoşa’ya gidiyor. Hellas Journal’ın haberine göre, Zirvenin, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve işbirliğini dış politika dışında çeşitli alanlarda derinleştirmeyi ve genişletmeyi hedeflediği açıklandı.

Zirvede Ayrıca, Kıbrıs’taki gelişmeler de gündemde olacak. Zirveye, Yunanistan Başbakanı ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Hristodulidis başkanlık edecek ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri düzeyinde artan hareketlilik ve Ekim ayında New York’ta gerçekleştirilen Hristodulidis-Tatar gayri resmi akşam yemeği sonrasında Kıbrıs’taki gelişmeler de görüşülmesi bekleniyor. Yunan hükümeti kaynaklarına göre, Kyriakos Mitsotakis, Kıbrıs sorununun çözümünün yalnızca Birleşmiş Milletler çerçevesinde ve Güvenlik Konseyi’nin kararları doğrultusunda olabileceğini bir kez daha vurgulayacak.

Yunanistan tarafından, Dışişleri Bakanı, Eğitim Bakanı, Dijital Yönetim Bakanı, Sosyal Dayanışma ve Aile Bakanı, Kültür Bakanı, Denizcilik ve Adalar Politikası Bakanı, İdari İşler Bakanı ve Savunma, Çevre ve Enerji, Sağlık, Kalkınma, Çalışma ve Adalet Bakan Yardımcıları da zirveye katılacak. Yunanistan-Kıbrıs-Ürdün Üçlü Zirvesi Yunanistan-Kıbrıs Hükümetler Arası Zirvesi’nin ardından, Orta Doğu’daki gelişmelerin kritik bir dönemeçte olduğu bir zamanda, Yunanistan-Kıbrıs-Ürdün Üçlü Zirvesi gerçekleştirilecek.

Kyriakos Mitsotakis, Nikos Hristodulidis ve Ürdün Kralı Abdullah’ın, Orta Doğu’da derhal bir ateşkes çağrısında bulunarak, bu üçlü işbirliğinin bölgedeki istikrar için önemini vurgulamaları bekleniyor. Ayrıca, Ürdün Kralı Abdullah, geçen Ekim ayında Baf’ta düzenlenen MED9 Zirvesi’ne katılmıştı.