Güney Kıbrıs’ın net kamu borcu 21 milyar Euro

Güney Kıbrıs'ın kamu borcu, koronavirüs salgını sırasında reel ekonomiyi desteklemek için artan hükümet borçlanmasıyla Şubat sonunda 26 milyar Euro'ya yani Gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 124'üne ulaştı.

Artan kamu borcu, yetkililerin nakit rezervlerini artırmaya çalışarak hükümetin kilitlemeler sırasında ekonomiyi desteklemesini sağlayacak bir tampon oluşturmaya çalışmasıyla birlikte geliyor.

Kıbrıs Merkez Bankası verilerine göre, hükümetin nakit rezervleri 4,97 milyar Euro, net kamu borcu 21 milyar Euro.

Kamu borç artışı, Merkez Bankalarının ülke faizlerini aşağı çeken para politikası ve pandemiye rağmen Kıbrıs'ın yatırım yapılabilir notunu sürdürmesi nedeniyle olumlu borçlanma koşullarının ortasında geldi.

Kamu Borç Yönetim Ofisi (PDMO) verilerine göre, Kıbrıs'ın borç ödeme maliyeti 2020'de GSYİH'nın% 1,8'ine geriledi.

Ayrıca, yetkililer geçen yıl 1,25 milyar Avro tutarında yurtiçi finans kurumlarına ihraç edilen bir Hazine Bonosunu geri ödeyeceklerinden, Kıbrıs kamu borcu Nisan ayı sonuna kadar düşecek ve 580 milyon Avroluk ek bir iç tahvil yıl sonuna kadar vadesi dolacak.

IMF'ye göre, Kıbrıs misyonunun ardından, "yükselen borç seviyesine rağmen - 2020 sonunda GSYİH'nın yüzde 118'i - oldukça büyük bir nakit tamponu ve son derece düşük finansman maliyetlerinin bir süre için borç sürdürülebilirliği için bir tampon oluşturması bekleniyor.

Kaynak: CNA

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12/04/2021 12:09