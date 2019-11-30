Güney Kıbrıs'ın nüfusu belli oldu!

Güney Kıbrıs’ın nüfusunun 875 bin 900 kişi olduğu açıklandı.

Alithia gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin dün yayınladığı 2018 yılına ait verilere dayanarak, Güney Kıbrıs’ta 427 bin 8’i erkek, 448 bin 1’i kadın olmak üzere 875 bin 900 kişinin bulunduğunu yazdı.

Verilere göre, 2018 yılında 9 bin 329 doğum ile 5 bin 768 ölümün gerçekleştiğini belirten gazete, ortalama yaşam süresinin ise erkekler için 80,7 yıl, kadınlar içinse 84,6 yıl olarak belirlendiğini kaydetti.

Haberde, 2018 yılında, 2017 yılının nüfusuna göre yüzde 1,8’lik artış meydana geldiği belirtildi.

30/11/2019 16:34