Güney Kıbrıs'ın savaş üssü haline getirilmesini AKEL de protesto edecek

AKEL son dönemde, olası bölgesel savaşta insani yardım gerekçesiyle gittikçe daha çok ABD askerlerinin Güney Kıbrıs’ta biriktiğine dikkat çekerek “kimse hedefin yardım olduğu yanılgısına kapılmasın, hedef vatanımızı savaş üssüne çevirmektir” vurgusunu yaptı.

Haravgi’nin haberine göre AKEL “Kıbrıs Barış Konseyi’nin” Güney Kıbrıs’ın savaş üssü haline getirilmesini protesto etmek için 24 Kasım’da Larnaka’daki CYCLOPS merkezi önünde gerçekleştirilecek protesto yürüyüşüne destek beyan etti.

AKEL tarafından yayımlanan açıklamada Rum halkına CYCLOPS önündeki eyleme kitlesel katılım sağlayarak “ülkenin savaş üssü haline getirilmesine ve bölge ülkelerine yönelik savaş harekatlarına karıştırılmasına karşı olunduğunun haykırılması, İsrail’in Filistin ve Lübnan’a yönelik saldırılarına son verilmesi talebinin ortaya konulması" istendi.