Güney Kıbrıs’ın savunma fonunda 1 milyar Euro’dan fazla para kayıp

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11/02/2024

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Güney Kıbrıs’ın savunma fonunda 1 milyar Euro’dan fazla para kayıp

Güney Kıbrıs’ın savunma fonunda 1 milyar Euro’dan fazla paranın kayıp olduğu bildirildi.

Simerini gazetesi manşetten aktardığı haberinde, 2017-2022 yılları arasında savunma fonuna 1,8 milyar Euro para akışı olduğunu ve aynı dönemde de 704,5 milyon Euro’luk harcama yapıldığını, kalan paranın nerede olduğunun ise meçhul olduğunu yazdı.

Gazete, fondaki fazla paranın nerede kullanıldığının açıklanması gerektiğini ve bu paranın harcırah, memur maaşları veya Rum Milli Muhafız Ordusu dışındaki devlet ihtiyaçlarına harcanmış olması halinde, bu durumun skandal olacağını kaydetti.

11/02/2024 14:36
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TAGS: Güney Kıbrıs, savunma fonu,
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