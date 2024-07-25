Güney Kıbrıs’ın Slovakya’dan kiraladığı helikopterler yangınlarla mücadeleye hazır

Güney Kıbrıs’ın Slovakya’dan kiraladığı “Black Hawk” tipi yangın söndürme helikopterlerinin, yangınlarla mücadeleye hazır olduğu açıklandı.

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25/07/2024
TAK

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Güney Kıbrıs’ın Slovakya’dan kiraladığı helikopterler yangınlarla mücadeleye hazır

Fileleftheros gazetesi, helikopterlerin geçen hafta Baf Havalimanı’ndan teslim alındığını ve burada, Güney Kıbrıs’ın sahip olduğu diğer iki helikopterle birlikte bekleyeceğini yazdı.

Haberde, şu anda Güney Kıbrıs’ın elinde 11 tane yangın söndürme helikopteri bulunduğu ifade edildi.

25/07/2024 12:41
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TAGS: KIBRIS
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