Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yeni doğal gaz yatağı keşfedildi

Güney Kıbrıs’ın tek taraflı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesinde (MEB) yer alan 6’ncı parselde yeni bir doğal gaz yatağı keşfedildiği duyuruldu.

Fileleftheros gazetesi: “Beşinci Yatakla Yeni Başarı – Kıbrıs MEB’inde Bugüne Kadar Keşfedilen Doğal Gaz 18 Trilyon Ayak Küp- Muhteşem Haber Ancak Yeterli Değil” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Rum Enerji Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, yeni bir doğal gaz kaynağının keşfedildiğinin duyurulduğunu yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde yer alan 6’ncı parseldeki Zeus-1 sondaj alanında ENI ve TotalEnergies ortaklığı tarafından yapılan sondajların sonucunda, 2 ila 3 trilyon ayak küplük (tcf) doğal gaz yatağının keşfedildiğinin duyurulduğunu belirtti.

Dün duyurulan bu keşifle Güney Kıbrıs’ın toplam doğal gaz rezervlerinin 13,7 ila 17,7 Tcf (4,2 Afrodit, 5-8 Glafkos, 2,5 Kronos ve 2-3 Zeus-1) arasındaki bir miktara yükseldiğini vurgulayan gazete, tüm bu keşiflere karşın doğal gazın nasıl değerlendirileceğine ilişkin herhangi yeni bir gelişmenin ise duyurulmadığını yazdı.

Gazete, yine 6’ncı parselde bulunan “Kalipso” yatağındaki doğal gazın bu miktara dahil olmadığını, ENI şirketinin söz konusu yatakta doğal gaz keşfettiğini 2018’de duyurmasına karşın doğal gaz miktarına ilişkin henüz resmi bir açıklamada bulunmadığını aktardı.

Yukarıda belirtilen yataklardan sadece Afrodit yatağındaki doğal gazın doğrulama sondajıyla kesinleştirildiğini ancak 2023’te ikinci bir doğrulama sondajının yapılmasının öngörüldüğünü vurgulayan gazete, öte yandan Rum hükümetinin söz konusu yatağın haklarına sahip Amerikan “Chevron” şirketiyle, doğal gazın çıkarılması planlarının ilerletilmesine dair uzun yıllardır süren görüşmelerinden bir sonuç da çıkmadığını belirtti.

-Zeus-1’in ayrıntıları

Gazete haberinin devamında, dün duyurulan Zeus-1 doğal gazına ilişkin Rum Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamanın ayrıntılarına yer verdi.

Sondajın “Kıbrıs kıyılarından 162 kilometre açığında, başarılı olan Cronos-1 sondaj noktasının 5 kilometre batısında ve 2 bin 300 derinlikte Tungsten Explorer gemisi tarafından gerçekleştirildiğini, 105 metrede temiz doğal gaz bulunduğunun tespit edildiği” aktaran gazete, ilk değerlendirmelerin ise 2 ila 3 Tcf’lik doğal gaz varlığı yönünde olduğunu vurguladı.

Açıklamada, 6’ncı parselde izin verilmiş olan “Calypso-1” ve “Cronos-1” yataklarından sonra “Zeus-1” yatağındaki doğal gazın kalitesinin de başarıyla test edildiği, Enerji Bakanlığı ile yetkili şirketlerin, 6’ncı parseldeki doğal gazın değerlendirilmesinin hızlandırılması yöntemlerini ele aldıkları belirtildi.

Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu ise konuya ilişkin dün bir açıklamada bulunarak “Zeus-1” yatağının keşfinin 6’ncı parseldeki diğer yatakların değerlendirmesini kolaylaştıracağını iddia etti.

“Zeus-1, Cronos-1 ve Calipso-1” yataklarının birbirlerine yakın olmalarının, ENI-Total Energies ortaklığının, doğal gazın çıkarılması için gerekli altyapıların inşasını daha kolay ve ucuz hale getireceği görüşünü ortaya koyan Pilidu, en büyük olasılığın doğal gazın Mısır’a götürülmesi olduğunu belirtti.

Pilidu, Güney Kıbrıs’ın sözde MEB’inde faaliyet gösteren şirketlerin işbirliği yapmaları durumunda yüzer sıvılaştırma platformu kurulması ihtimalinden de söz ederken, önümüzdeki aylarda “Afrodit, Zeus ve Cronos yataklarında doğrulama sondajlarının yapılmasının öngörüldüğünü” de sözlerine ekledi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Zeus – 1 Sondajında 2-3 Tcf Doğal Gaz Keşfedildi”.

Alithia: “Kıbrıs Enerji Faktörü – MEB’de Üçüncü Temiz Doğal Gaz Keşfedildi”.

Politis: “Zeus Kıbrıs MEB’indeki Doğal Gaz Miktarını ve Beklentileri Yükseltti”.

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22/12/2022 11:53