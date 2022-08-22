Güney Kıbrıs'ın tek yanlı ilan ettiği MEB içinde yeni keşif

Münhasır Ekonomik Bölgesi içindeki 6’ncı parselde yeni bir doğal gaz yatağının keşfedildiği belirtildi.

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22/08/2022

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Güney Kıbrıs'ın tek yanlı ilan ettiği MEB içinde yeni keşif

Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içindeki 6’ncı parselde yeni bir doğal gaz yatağının keşfedildiği belirtildi.

Güney Kıbrıs'taki haber kaynaklarına göre Enerji Bakanı Natasa Pilidu, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, keşfedilen yatağın 6’ncı parseldeki “Kronos-1” hedefinde bulunduğunu ifade etti.

Yatağa ilişkin miktarın 2.5 trilyon ayak küp (tcf) olduğunu söyleyen Pilidu, yeni keşfin, iyi ile mükemmel kalite özelliklerine de sahip olduğunu belirtti.

“Kronos-1” hedefindeki sondaj çalışmaları, ENI-Total konsorsiyumu tarafından gerçekleştirildi.

22/08/2022 14:11
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TAGS: Güney, Kıbrıs, MEB, keşif, 6’ncı parsel, doğalgaz
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