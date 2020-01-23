Güney Kıbrıs’ın Ticari Denge Açığı 4,2 Milyar Euro

Güney Kıbrıs’ın ticari denge açığının 4,2 milyar Euro olduğu açıklandı.

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23/01/2020
HK

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Güney Kıbrıs’ın Ticari Denge Açığı 4,2 Milyar Euro

Güney Kıbrıs’ın ticari denge açığının 4,2 milyar Euro olduğu açıklandı.

Fileleftheros gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin açıkladığı verilere dayanarak, 2019 yılı Ocak-Ekim ayları arasında 2 milyar 642 milyon Euro’luk ihracat ile 6 milyar 866 milyon Euro’luk ithalat yapıldığını yazdı.

Gazete, 2018 yılı Ocak-Ekim ayları istatistiklerine bakıldığında, ihracatta önemli düşüş yaşandığının gözlemlendiğini kaydetti.

23/01/2020 12:27
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TAGS: Güney Kıbrıs, euro, haber, kıbrıs, banka, açık, kktc
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