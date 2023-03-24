Güney Kıbrıs’ın ticari denge açığı 7,101 milyar Euro

Güney Kıbrıs’ın 2022 yılı Ocak-Aralık ayları arasındaki ticari denge açığının 7,101 milyar Euro olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, İstatistik Dairesi’nin dün yayınladığı verilere dayanarak söz konusu dönemde Güney Kıbrıs’ın 11,290 milyar Euro’luk ithalat ile 4,189 milyar Euro’luk ihracat yaptığını yazdı.

Haberde, 2022 yılındaki ticari denge açığında, 2021 yılındaki açığa kıyasla 2 milyar Euro’luk artış olduğu kaydedildi.

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24/03/2023 09:52