Güney Kıbrıs’ın üçüncü ülkelere atık ihracında artış

ads ads ads ads
20/01/2024

ads
Güney Kıbrıs’ın üçüncü ülkelere atık ihracında artış

Güney Kıbrıs’ın AB dışındaki üçüncü ülkelere 81,9 bin ton demirli metal-kağıt atığı ihraç ettiği, yine bu ülkelerden 4,9 bin ton atık satın aldığı bildirildi.

Alithia, Avrupa Birliği İstatistik Birimi Eurostat’ın yayınladığı yıllık verilere dayanarak Güney Kıbrıs’ın 2022’de yaptığı atık ihracının 2021’e göre yüzde 3 arttığını, atık ithalinin ise yüzde 17 azaldığını yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’ın atık ihraç ettiği üçüncü ülkeler Hindistan (48,1 bin ton), Lübnan (7,3 bin ton), Mısır (7,2 bin ton) Tayland (4,9 b in ton) ve İsrail (3,7 bin ton); atık ithal ettiği ülkeler de Birleşik Krallık (41,2 bin ton), Mısır (571 ton) ve Lübnan (40 ton).

 Foto:Arşiv

20/01/2024 14:24
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.