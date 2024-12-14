Güney Kıbrıs’ın vergi geliri 7 milyar Euro

Güney Kıbrıs’ın Ocak-Kasım aylarındaki vergi gelirinin 7 milyar Euro’ya yaklaştığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın Ocak-Kasım döneminde vergilerden elde ettiği gelirin yıl sonunda 7 milyar Euro’yu bulmasının beklendiğini yazdı.

Haberde, bu miktarın bir önceki yıla göre yüzde 10 artış anlamına geldiği ve vergi gelirinin yüzde 47’lik bölümünün KDV vergilerinden elde edildiği vurgulandı.