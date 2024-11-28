Güney Kıbrıs’la ilgili NATO iddiasına ilişkin TC Dışişleri kaynaklarından net açıklama

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28/11/2024

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Güney Kıbrıs’la ilgili NATO iddiasına ilişkin TC Dışişleri kaynaklarından net açıklama

TC Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Mevcut durumda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin NATO’ya üyelik başvurusu bulunmamaktadır, ancak girişimleri dahi Türkiye açısından kabul edilemez bir gelişmedir" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklama şu şekilde:

"NATO'ya Türkiye, NATO üyesi bir ülke olarak, ittifakın genişleme kararlarının oybirliği ile alındığını hatırlatır ve bu süreçlerin herhangi bir ülkenin ulusal güvenlik endişelerini dikkate alarak yürütülmesi gerektiğini savunur. Mevcut durumda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin NATO’ya üyelik başvurusu bulunmamaktadır, ancak girişimleri dahi Türkiye açısından kabul edilemez bir gelişmedir. Bu girişim, Kıbrıs meselesindeki hassas dengeyi bozacak ve çözüme yönelik müzakere süreçlerini olumsuz etkileyecektir.”

28/11/2024 12:31
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