Güney Kıbrıs’ta 1 Can Kaybı 463 Vaka Daha

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 31 bin 677 test sonucunda 463 yeni vaka belirlendi. 1 kişi hayatını kaybetti

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01/05/2021

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Güney Kıbrıs’ta 1 Can Kaybı 463 Vaka Daha

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 31 bin 677 test sonucunda 463 yeni vaka belirlendi. 1 kişi hayatını kaybetti

Hayatını kaybeden kişinin 80 yaşında olup, ilk doz aşısını yaptırmış 1 erkek olduğu belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs'ta Covid 19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 313'e, toplam vaka sayısı ise 66 bin 372'ye yükseldi.

01/05/2021 19:30
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TAGS: güney kıbrıs, Koronavirüs, haber, kıbrıs, kktc, kıbrıs haberleri
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