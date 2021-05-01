Güney Kıbrıs’ta 1 Can Kaybı 463 Vaka Daha
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 31 bin 677 test sonucunda 463 yeni vaka belirlendi. 1 kişi hayatını kaybetti
01/05/2021
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 31 bin 677 test sonucunda 463 yeni vaka belirlendi. 1 kişi hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden kişinin 80 yaşında olup, ilk doz aşısını yaptırmış 1 erkek olduğu belirtildi.
Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs'ta Covid 19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı toplam 313'e, toplam vaka sayısı ise 66 bin 372'ye yükseldi.