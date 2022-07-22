Güney Kıbrıs’ta 1 haftada 13 ölüm 10 bin 152 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta, 15-21 Temmuz tarihleri arasında koronavirüs kaynaklı 13 ölümün yaşandığı belirtildi.

Rum Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada yapılan toplam 111 bin 67 test neticesinde 10 bin 152 yeni vakanın belirlendiğini duyurdu.

Yapılan açıklama neticesinde toplam vaka sayısının 556 bin 48’e, ölü sayısının ise 1099’a yükseldiği de ifade edilirken toplam testlere bağlı pozitiflik oranı ise yüzde 9.14 şeklinde verildi.

Hastanede yatan kişi sayısı 104 olarak verilirken 11’nin durumunun ciddi olduğu da ifade edildi.

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22/07/2022 12:25