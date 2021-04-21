Güney Kıbrıs'ta 1 Kilo Hint Keneviri Tespit Edildi

Rum Polisinin geçtiğimiz gün Lefkoşa’nın Güney’inde yaptığı bir operasyon sonucunda 26 yaşındaki bir gencin tasarrufunda 1 kilo hint keneviri ele geçirildiği haber verildi.

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21/04/2021

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Güney Kıbrıs'ta 1 Kilo Hint Keneviri Tespit Edildi

Rum Polisinin geçtiğimiz gün Lefkoşa’nın Güney’inde yaptığı bir operasyon sonucunda 26 yaşındaki bir gencin tasarrufunda 1 kilo hint keneviri ele geçirildiği haber verildi.

Gencin tutuklanarak Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesine sevk edildiğini ve 6 gün gözaltına kalmasına karar verildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, gencin çantasında tespit edilen 1 kilo hint keneviri yanı sıra üzerinde de 3 gram kenevir ve bin 795 Euro tespit edildiğini ekledi.

21/04/2021 13:06
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TAGS: Lefkoşa, güney kıbrıs
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