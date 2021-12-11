Güney Kıbrıs'ta 1 Yeni Can Kaybı, 428 Yeni Vaka
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 78 bin 007 test sonucunda 428 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 1 kişi daha yaşamını yitirdi.
11/12/2021
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte gerçekleştirilen 78 bin 007 test sonucunda 428 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 1 kişi daha yaşamını yitirdi.
Rum kesiminde toplam vaka sayısı 140 bin 458, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 608'e yükseldi.
Hayatını kaybeden kişinin 88 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.
Tedavisi süren 145 hastanın 42'isinin durumunun ciddi olduğu, tedavisi süren kişilerin yüzde 79,32'sinin aşısız olduğu kaydedildi.