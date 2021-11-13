Güney Kıbrıs'ta 10-19 Yaş Grubunda Koronavirüs Tanısında Artış

Güney Kıbrıs’ın 26 Ekim- 8 Kasım dönemini kapsayan 14 günlük epidemiyolojik durum raporu dün yayımlandı. Raporda 10-19 yaş aralığındaki kişilerde koronavirüs tanısı konulan kişi sayısında artış gözlemlendi.

Haravgi’nin haberinde, ulusal rapora göre günlük koronavirüs tanısında artış eğilimi, hastaneye yatışlarda da küçük bir artış görünüyor. Mağusa ve Baf başta olmak üzere bütün kazalarda kümülatif etkide de artış saptandı. Buna göre son 14 günde 2 bin 528 koronavirüs olduğu teyit edilmiş vaka saptandı.

Vakalardaki ortalama yaş 35 ve bunların yüzde 51,3’ü kadın, yüzde 48,7’si erkek. Aynı dönemde 60 bin 893 PCR, 680 bin 508 hızlı test yapıldı; her 100 bin kişinin 284,7’sinde virüs saptandı.

Koronavirüs saptanan kişilerin yaşlara göre dağılımı ise şöyle aktarıldı:

702 bebek, çocuk ve genç (0-19 yaş, yüzde 27,8), bin 498 erişkin (20-59 yaş, yüzde 59,3), 327 60 yaş ve üzeri kişi (yüzde 12,9).

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13/11/2021 13:51