Güney Kıbrıs’ta 10 Ayda 70 Yeni HIV Vakası

Güney Kıbrıs’ta 10 ayda 70 yeni HIV vakasının kayıtlara geçtiği bildirildi.

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30/11/2019
HK

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Güney Kıbrıs’ta 10 Ayda 70 Yeni HIV Vakası

Güney Kıbrıs’ta 10 ayda 70 yeni HIV vakasının kayıtlara geçtiği bildirildi.

Politis gazetesi, 1986’dan 2018’e kadar Güney Kıbrıs’ta bin 226 HIV/AIDS vakasının kayıtlara geçtiğini ve bunlardan 646’sının Rum, 568’inin yabancı uyruklu olduğunu yazdı, 12’sinin de Kıbrıslı Türk olduğu iddiasına yer verdi.

Haberde, vakaların yüzde 70’inin 20-29 yaş arasında olduğu bilgisine de yer verildi.

30/11/2019 16:37
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TAGS: Güney Kıbrıs, hıv, Güney Kıbrıs’ta 10 Ayda 70 Yeni HIV Vakası
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