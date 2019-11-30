Güney Kıbrıs’ta 10 Ayda 70 Yeni HIV Vakası
Güney Kıbrıs’ta 10 ayda 70 yeni HIV vakasının kayıtlara geçtiği bildirildi.
30/11/2019
HK
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Güney Kıbrıs’ta 10 ayda 70 yeni HIV vakasının kayıtlara geçtiği bildirildi.
Politis gazetesi, 1986’dan 2018’e kadar Güney Kıbrıs’ta bin 226 HIV/AIDS vakasının kayıtlara geçtiğini ve bunlardan 646’sının Rum, 568’inin yabancı uyruklu olduğunu yazdı, 12’sinin de Kıbrıslı Türk olduğu iddiasına yer verdi.
Haberde, vakaların yüzde 70’inin 20-29 yaş arasında olduğu bilgisine de yer verildi.