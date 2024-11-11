Güney Kıbrıs’ta 10 bin 411 öğrenci tam gün eğitim görüyor

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11/11/2024

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Güney Kıbrıs’ta 10 bin 411 öğrenci tam gün eğitim görüyor

Güney Kıbrıs’ta 10 bin 411 öğrencinin, tam gün eğitim veren okullarda öğrenim gördüğü bildirildi.

Politis gazetesi, Eğitim Bakanı Athina Mihailidu’nun AKEL Milletvekili Andreas Pasiurtidis’in konuyla ilgili sorusu üzerine, 2024-2025 yılında 258 ilköğretim okulunun gönüllü olarak tam gün eğitim vermeye başladığını ve bu okullardan 164’ünün ilkokul, 94’ünün de anaokulu olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Mihailidu, tam gün eğitim alan öğrencilerden 7 bin 749’unun ilkokul, 2 bin 662’sinin anaokulu öğrencisi olduğunu belirtti.

11/11/2024 12:06
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TAGS: haber, kıbrıs
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