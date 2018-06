Güney Kıbrıs’ta 100 kişiye 34.7 silah düşüyor

Güney Kıbrıs bu oranla, ABD, Yemen, Karadağ ve Sırbistan’dan sonra, Kanada, Uruguay ile birlikte en çok silah barındıran ülkeler arasında 5 sırada yer aldı. Bağımsız araştırma kuruluşu ”Small Arms Survey”in silahlarla ilgili küresel çalışması dünyadaki, silah sayısının son 10 yılda yüzde 17 arttığı ortaya çıkardı Araştırmaya göre dünya genelinde 1 milyardan fazla ateşli silah bulunuyor.

Dünya genelindeki 1 milyardan fazla silahın yüzde 40’ı, her yıl silahlı saldırılar nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve bireysel silahlanma tartışmalarının sık sık gündeme geldiği ABD’deki sivillerin elinde bulunuyor.

ABD’den sonra iç savaş nedeniyle insani felaketin eşiğindeki Yemen geliyor. Her 100 kişiye 52,8 silahın düştüğü Yemen’i her 100 kişiye 39,1 silah düşen Karadağ ve Sırbistan takip ediyor

Güney Kıbrıs ise Kanada, Uruguay ile birlikte en çok silah barındıran ülkeler arasında 5 sırada yer alıyor. Rapora göre Güney Kıbrıs’ta her 100 kişiye 34.7 silah düşüyor.

Endonezya, Japonya ve Malawi’de ise 100 kişiye bir silah bile düşmüyor.