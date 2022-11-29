Güney Kıbrıs'ta 1000 civarında kanatlı itlaf ediliyor

Güney Kıbrıs’ta, “Mağusa’ya” bağlı Paralimni bölgesinde, geçtiğimiz Cumartesi günü iki özel çiftlikte (kümes) kuş gribi tespit edilmesinin ardından, “Mağusa” bölgesinde kümes hayvanları yetiştirilen üç çiftliğin karantinaya alındığı, bununla birlikte 1000 civarında kanatlının da itlaf edileceği haber verildi.

Fileleftheros gazetesi konuya geniş yer ayırdığı haberinde, Rum Veteriner Dairesinin elinde son derece bulaşıcı bir kuş gribi türü tespit edildiğine dair bilgiler bulunduğunu ve Veteriner Dairesinin bugün Paralimni’de iki özel çiftlikte bulunan 1000 civarında su kuşu ile diğer kanatlıları itlaf edeceğini haber verdi.

Çiftliğin birinde 800, diğerinde ise 200 civarında kanatlı bulunduğunu yazan gazete, Veteriner Dairesinin, hastalığın yayılmasını engellemek için, hastalığın ciddi bir türünü engellemek amacıyla iki çiftlikteki tüm kanatlıları itlaf etmeye karar verdiğini ifade etti.

“Mağusa” bölgesindeki kuş gribi (H5N1) vakalarının geçtiğimiz Perşembe günü ortaya çıkmış göründüğünü ve Paralimni’deki iki mülkte bulunan kümeslerin sahiplerinin, kanatlı hayvanlar arasında ölümler gözlemlediğini yazan gazete, bunun akabinde ölü hayvanlardan Veteriner Dairesi tarafından numuneler alındığını, bunu viroloji laboratuvarındaki prosedürler ve otopsi sürecinin izlediğini, ardından da virüsün tespit edildiğini belirtti.

Kümeslerde ördekler, kuğular, tavus kuşları ve beç tavukları bulunduğunu yazan gazete, hastalığın iki kümeste eş zamanlı görüldüğüne işaret etti.

Kanatlılarda H5N1 virüsü bulunduğunun tespit edilmesinin ardından, Veteriner Dairesinin, hiçbir kanatlının bulunduğu çiftlikten uzaklaştırılmaması için kümes sahiplerine kısıtlayıcı önlemler almalarını tevdi ettiklerini yazan gazete, dün veterinerlerin kanatlıların kaydının yapılması için çiftlikleri ziyaret ettiğini, çiftliklerin Paralimni gölünün yakınında bulunduğunu, fakat halkın ziyaretine açık olmadıklarını ifade etti.

Çiftliklerinin etrafının çitle çevrili olduğunu da yazan gazete, ilk tahminlere göre, hastalığın yabani göçmen kuşlar aracılığıyla ördeklere bulaştığının görüldüğünü kaydetti.

Gerekli tüm önlemlerin alınması için organize kümes hayvanları yetiştiricilerinin bilgilendirildiğini de belirten gazete, kuş gribi tespit edilen çiftliklerin 3 kilometre yakınında 3 kümes hayvanı yetiştirme ünitesi bulunduğunu ve epidemiyolojik araştırma için bunlardan da numune alındığını kaydetti.

Çıkacak sonuçlara göre, önlemlerin 10 kilometrelik alana genişletilip genişletilmemesi gerektiğinin ortaya çıkacağını kaydeden gazete, kuş gribi virüsü tespit edilen kümeslerden alınan numunelerin, ileri tetkik için İtalya’da bulunan bir referans laboratuvarına gönderileceğini belirtti.

Bununla birlikte veteriner dairesinin, kuş gribi türünün bulaşıcılığıyla ilgili olarak İtalya’dan gelecek sonuçları beklememeye ve virüsün diğer kümes hayvanlarına bulaşması tehlikesi göz önüne alınarak kanatlıların tümünün itlaf edilmesine karar verdiğini kaydeden gazete, eldeki göstergelerin ve tespit edilen semptomların bunun son derece bulaşıcı bir tür olduğunu gösterdiğini yineledi.

Kümes sahiplerinin tazmin edileceğini de yazan gazete, bununla birlikte ilk kuş gribi vakasının resmen teyit edilmesinin hemen ardından Avrupa Komisyonu, diğer üye devletler aynı zamanda komşu ülkelerin resmen bilgilendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Bununla birlikte Kıbrıs’taki BM Barış Gücünün de bilgilendirileceğini ve UNFICYP’in de Kıbrıslı Türk veteriner hekimlerle irtibat kuracağını yazan gazete, BM’ye yönelik benzer bir bilgilendirme yapılması gerektiğini de kaydetti.

Haberde, Veteriner Dairesinin, nadir de olsa virüsün insana bulaşma tehlikesi olmasından ötürü, Sağlık Birimlerini bilgilendirildiği de haber verildi.

Politis gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, Paralimni’de iki özel kümeste tavuklarda kuş gribi tespit edildiğini ancak Veteriner Dairesinin endişeli olmadığını, çünkü tavukların iç piyasada satılmak için yetiştirilmediklerini yazdı.

Kuş gribi tespit edilen kümeslerin sahiplerinin izole edildiğini de kaydeden gazete, Veteriner Dairesi müdür yardımcısı Yannos İoannu’nun, yaptığı açıklamada bunların tavukların beslendiği özel kümesler olduğunu ve tavukların da satılmak amacıyla beslenmediklerini ifade etti.

Kuş gribi vakalarının üretme çiftliklerinde değil, şahıslara ait özel kanatlı kümeslerinde tespit edildiğini belirten gazete, bir diğer ifadeyle, bunların vatandaşların etrafları çevrili mülklerinde bulunan tavuklar olduğunu ekledi.

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29/11/2022 11:45