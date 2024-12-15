Güney Kıbrıs’ta 13-17 yaş arasındaki 8 çocuk tutuklandı

Larnaka Kaza Mahkemesi’nin, yaşları 13 ile 17 arasında değişen 8 çocuğa, Cuma gecesi farklı bölgelerde meydana gelen olaylarla ilgili ikişer günlük tutukluluk emri verdiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, 9 çocuğun kentin farklı noktalarında molotof kokteyli, çatapat ve patlayıcı maddeler atarak hasara yol açtıklarını, çocuklardan birinin serbest bırakıldığını; söz konusu çocuğu karakoldan almaya gelen ebeveyninin de 94 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini ve şahıs aleyhinde dava okunduğunu yazdı.

Haberde, polisten yapılan açıklamaya göre Lefkoşa Rum Kesimi, Larnaka ve Limasol’da meydana gelen çeşitli olaylarda 21’i çocuk 23 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

AKEL’den açıklama

Gazete haberin devamında, AKEL’in son zamanlarda suç olaylarında meydana gelen patlamadan endişeli olduğunu açıkladığını yazdı.

Habere göre AKEL, yapılan vandallık ve verilen zararların kültürde bozulmaya ve topluma zarar verilmesine yol açtığını kaydederek, bu konuda önlem alınmasını talep etti.