Güney Kıbrıs’ta 136 yeni vaka!

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 70 bin 628 test neticesinde 136 yeni vaka belirlendi, 64 yaşındaki bir kadın hasta da hayatını kaybetti.

Güneyde koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 528’e, vaka sayısı ise 117 bin 831’e yükseldi.

Pozitiflik oranının yüzde 0.19 olduğu açıklanan Güney Kıbrıs’ta hastanelerde halen Covid-19 tedavisi gören 106 kişiden 43’ünün durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, hastaların yüzde 83.9’unun aşısız olduğunu açıkladı.

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11/09/2021 19:44