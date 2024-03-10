Güney Kıbrıs’ta 14-17 yaş aralığındaki öğrenciler arasında uyuşturucu kullanımı arttı

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10/03/2024

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Güney Kıbrıs’ta 14-17 yaş aralığındaki öğrenciler arasında uyuşturucu kullanımı arttı

Güney Kıbrıs’ta çocuklar, özellikle de orta eğitim öğrencileri arasında uyuşturucu kullanımının arttığı bildirildi.

Haftalık Simerini Rum Meclisi Uyuşturucu Komitesi’nin 6 Mart’taki birleşiminde, çocuklar arasında uyuşturucu kullanımının yalnız okullarda değil, öğrencilerin uğrak yeri olan okul dışı ortamlarda da gerçekleştiğine dikkat çekildiğini yazdı.

Habere göre, Komite Başkanı Fotini Çiridu, “Bağımlılıklarla Mücadele Otoritesi” verilerine dayanarak 2019’da 14-17 yaş aralığındaki çocuklar arasında uyuşturucu kullanım oranının yüzde 9 olduğunu açıkladı.

Uyuşturucu kullanımı nedeniyle hakkında cezai işlem yapılan öğrenci sayısının 2021’de (21’i Rum) 30, 2022’de ise (32’si Rum) 37 ve 2023’te de (15’i Rum) 27 olduğu bilgisi verildi.

 

 

10/03/2024 15:20
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TAGS: Güney Kıbrıs’ta 14-17 yaş aralığındaki öğrenciler arasında uyuşturucu kullanımı arttı
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