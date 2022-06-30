Güney Kıbrıs’ta 14-18 yaş aralığındaki çocukların yüzde 9’u uyuşturucu kullanıyor

ads ads ads
30/06/2022

ads
ads
Güney Kıbrıs’ta 14-18 yaş aralığındaki çocukların yüzde 9’u uyuşturucu kullanıyor

Güney Kıbrıs’ta 14-18 yaş aralığındaki çocukların yüzde 9’unun uyuşturucu kullandığı; yüzde 9’luk oran içerisinde yer alan her 5 çocuktan birinin de uyuşturucuyu her gün kullandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs Meclisi Hukuk, Adalet ve Kamu Düzeni Komitesi’nin dünkü oturumunda,  geçen sene 14-18 yaş aralığındaki 60 çocuğun, uyuşturucu tacirlerinin eline düştüğünün tartışıldığını yazdı.

Gazete, çocukların uyuşturucu kullanımına bakıldığında, en çok hintkeneviri kullanıldığının görüldüğünü kaydederken, Narkotik Şube ekiplerinin ele geçirdiği hintkeneviri miktarında yüzde 84’lük artış yaşandığını ve benzer görüntünün kokain için de geçerli olduğunu belirtti.

30/06/2022 14:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.