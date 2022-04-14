Güney Kıbrıs'ta 14 bin Ukraynalı mülteci

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin başlamasından buyana Güney Kıbrıs’a sığınan Ukraynalıların sayısı 14 bine ulaştı.

Fileleftheros gazetesi, Rusya’nın Ukrayna işgalinin başlamasından buyana Güney Kıbrıs’a sığınan Ukraynalıların sayısının 14 bine ulaştığını, bunlardan yaklaşık 6 binine geçici koruma statüsü verildiğini yazdı.

Haberde, barınma konusunda yardım taleplerinin ise beklenenin altında kaldığı vurgulandı.

Habere göre, Ukraynalıların çoğunluğu, hali hazırda Güney Kıbrıs’ta ikamet eden akrabalarının yanında barınmayı tercih ediyor.

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14/04/2022 16:35