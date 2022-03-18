Güney Kıbrıs’ta 14 çocuk koronavirüs tedavisi görüyor

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18/03/2022

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Güney Kıbrıs’ta 14 çocuk koronavirüs tedavisi görüyor

Makarios Hastanesi’nde yeni tip koronavirüs tedavisi gören çocuk sayısının 14 olduğu, pandeminin başlangıcından bu yana ilk kez bu sayıya ulaşıldığı bildirildi.

Alithia’nın haberine göre, Makarios Hastanesi Pediyatri Bölümü Başkanı Avraam İlia, büyük çoğunluğunu 0-5 yaş aralığındakilerin oluşturduğu çocuk hastaların çoğunda ateş dışında ciddi bir semptom görülmediğini ancak iki tanesinde, koronavirüsün çocuklardaki en ciddi komplikasyonu olan MISC sendromu saptandığını anlattı. 

 

18/03/2022 14:26
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