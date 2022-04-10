Güney Kıbrıs’ta 1459 yeni vaka çıktı 2 can kaybı

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10/04/2022

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Güney Kıbrıs’ta 1459 yeni vaka çıktı 2 can kaybı

 Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 57 bin 728 test neticesinde 1459 yeni Covid-19 vakası tespit edildi ve 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı, hayatını kaybeden kişilerin 74 ve 91 yaşındaki iki kadın olduğunu açıkladı. Şu anda hastanelerde tedavi gören 207 kişiden 29’unun durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Bugünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bugüne toplam 457 bin 423 vaka tespit edilirken, ölen sayısı 977’ye yükseldi.

10/04/2022 20:58
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TAGS: güney kıbrıs, vaka sayıları
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