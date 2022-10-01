Güney Kıbrıs’ta 1472 kişi devlete olan borcu yüzünden hapse girdi

ads ads ads ads
01/10/2022

ads
Güney Kıbrıs’ta 1472 kişi devlete olan borcu yüzünden hapse girdi

Güney Kıbrıs’ta son 8 yıl içinde 1472 kişinin, devlete olan borcu ve nafaka borcu yüzünden hapse girdiği bildirildi.

1472 kişiden çoğunluğun trafik cezası ve benzeri cezai durumlar karşısında kesilen, 2 bin Euro ile 5 bin Euro arasındaki para cezalarını ödemedikleri için hapse girdiğini yazdı.

Devlete borcu olan kişilere hapis cezası vermek yerine kamuya yararlı bir iş yapmasına yönelik karar üretilebilmesi için 1996 yılında yasa üretildiği; yasanın ilk defa 2005 yılında uygulandığı, ancak hakimlerin, hapis cezasını kamu hizmetine dönüştürme konusunda tereddütleri olduğu kaydedildi.

01/10/2022 17:08
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Güney Kıbrıs’ta 1472 kişi devlete olan borcu yüzünden hapse girdi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.