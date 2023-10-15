Güney Kıbrıs’ta 150 bin işçi fakirlik sınırında yaşıyor

Güney Kıbrıs’ta çalışan işçilerin yüzde 33,4’ünün brüt maaşının aylık bin 240 Euro’yu aşmadığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Güney Kıbrıs’ta çalışan 150 bin 480 işçinin yüzde 33,4’lük kısmının brüt maaşlarının aylık bin 240 Euro’yu geçmediğini, bu işçilerin fakirlik sınırında ve temel ihtiyaç ürünlerinden yoksun yaşadıklarını yazdı.

Gazete, Rum İstatistik Enstitüsü’nün verilerine dayandırarak verdiği haberinde, 9 bin 461 (yüzde 2,1) işçinin brüt aylık kazancının 500 Euro, 27 bin 32 (yüzde 6) işçinin ise 750-999 Euro arasında olduğunu vurguladı.

Gazete ayrıca, 150 bin 480 işçinin aylık brüt kazancı bin 249 Euro’yu geçmezken, 16 bin 670 işçinin kazançlarının aylık 6 bin Euro’yu geçiyor olmasının ise, aradaki makasın büyümekte olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Haberde, en düşük işçi maaşlarının tarım ve denizcilik sektörlerinde alındığı da ifade edildi.