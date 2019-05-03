Güney Kıbrıs’ta 17 Yaşındaki Genç Kayıp

Güney Kıbrıs’ta 17 yaşındaki bir gencin kayıp olduğu bildirildi.

Rum basınına göre, Marios Constantinou isimli gençten bu sabah Baf’taki evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Polis, yaptığı duyurularla kayıp gencin bulunması konusunda yardım istedi.

Sözkonusu genç, fotoğrafının da yer aldığı duyurularda “1.60 metre boyunda olup, ince yapılı ve siyah saçlı” olarak tanımlandı.