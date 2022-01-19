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Güney Kıbrıs’ta 18 günde 700 siyasi sığınma başvurusu

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19/01/2022

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Güney Kıbrıs’ta 18 günde 700 siyasi sığınma başvurusu

Güney Kıbrıs’ta yeni yılın ilk on sekiz gününde 700’ü aşkın siyasi sığınma başvurusu yapıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’a yönelik mülteci akının 2022’de de korkunç bir hızla devam ettiğini yazdı. Gazete, yeni yılın son on sekiz günü içerisinde 700’ü aşkın siyasi sığınma başvurusunun yapıldığına dikkati çekti.

Bu rakamların, mülteci konusuna ilişkin olarak bu yılın da “uğursuz” olacağını ortaya koyduğu iddia edildi.

Gazete ayrıca 19 bin siyasi sığınma başvurusunun incelenmek üzere askıda bulunduğunu, 2021’de ise rekor sayılabilecek nitelikte 16 bin 549 başvurunun da incelendiğini belirtti.

19/01/2022 15:59
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