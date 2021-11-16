Güney Kıbrıs’ta 18 yaş ve üzeri için 3’üncü doz aşıya onay

Rum Bakanlar Kurulu’nun, 18 yaş ve üzeri kişilerin aşı süreçlerini tamamladıktan 6 ay sonra üçüncü doz Covid-19 aşısı olmasına onay verdiği belirtildi.

Alithia gazetesi Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpantelas’ın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu’nun, 18 yaş ve üzeri kişilerin, 2 doz Pfizer/Biontech, AstraZenaca ve Moderna veya tek doz Johnson aşı yaptırmalarının üzerinden 6 ay geçmesinin ardından 3’üncü doz aşı olmalarına olanak sağlayan öneriyi onayladığını yazdı.

BAZI ÜLKE KATEGORİLERİ DEĞİŞTİ

Alithia gazetesi bir başka haberinde ise Rum Sağlık Bakanlığının, ülkelerin epidemiyolojik verileri temelinde güncelleme yaptığı listede bazı ülkelerin kategorilerini değiştirdiğini yazdı.

Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı 3 ülke ile ilgili güncelleme yaparken, bu değişiklikler 18 Kasım itibarıyla geçerli olacak.

Buna göre Malta yeşil kategoriden turuncuya, İsrail kırmızıdan turuncuya, Andora ise turuncudan kırmızı kategoriye alındı.

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16/11/2021 14:51