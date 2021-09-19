Güney Kıbrıs’ta 2 bin 793 kişiye üçüncü doz koronavirüs aşısı yapıldı

Güney Kıbrıs’ta 2 bin 793 kişiye üçüncü doz koronavirüs aşısı yapıldığı bildirildi.

Fileleftheros’un haberine göre, üçüncü doz aşı Rum Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen kategorilerdeki kişilere yapılıyor. Bu kapsamda cumartesi günü itibarıyla huzurevinde yaşayan bin 752 kişiye, 510 sağlık görevlisine, 531 aşı önceliğine sahip hassas grup mensubuna aşı yapıldı.

Rum Sağlık bakanlığı halen organ nakli olanlara, bağışıklık sistemi düşük olanlara ve HİV/AİDS taşıyanlara ve onkoloji hastalarına bilgilendirme ve aşı yapılmakta olduğunu da açıkladı.

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19/09/2021 16:42