Güney Kıbrıs’ta 2 bin 853 yeni vaka tespit edildi
03/04/2022
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 78 bin 818 test yapıldı, 2 bin 853 yeni vaka belirlendi, 2 kişi de hayatını kaybetti.
Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 78 bin 818 test yapıldı, 2 bin 853 yeni vaka belirlendi, 2 kişi de yaşamını yitirdi.
Hastanelerde 27'si ağır 203 Covid-19 hastası bulunuyor.
Güney Kıbrıs’ta bugün yaşanan 2 ölümle birlikte pandeminin başlamasından bu yana Covid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 942’ye yükseldi.