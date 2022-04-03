Güney Kıbrıs’ta 2 bin 853 yeni vaka tespit edildi

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 78 bin 818 test yapıldı, 2 bin 853 yeni vaka belirlendi, 2 kişi de hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 78 bin 818 test yapıldı, 2 bin 853 yeni vaka belirlendi, 2 kişi de yaşamını yitirdi.

Hastanelerde 27'si ağır 203 Covid-19 hastası bulunuyor.

Güney Kıbrıs’ta bugün yaşanan 2 ölümle birlikte pandeminin başlamasından bu yana Covid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 942’ye yükseldi.

Bu habere tepkiniz:



03/04/2022 20:26