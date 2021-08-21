Güney Kıbrıs’ta 2 Can Kaybı 311 Vaka Daha

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan 51 bin 499 test sonucunda 311 yeni Covid-19 vakası tespit edilirken, 2 kişi daha hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 111 bin 140'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 477'ye yükseldi. Tedavisi süren 194 hastanın 70'inin durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin 57 yaşında bir kadın ile 81 yaşında bir erkek olduğu, öte yandan tedavi görenlerin yüzde 82,48'inin aşısız olduğu belirtildi.

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21/08/2021 19:52