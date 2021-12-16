Güney Kıbrıs’ta 2 can kaybı 632 vaka belirlendi

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16/12/2021

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Güney Kıbrıs’ta 2 can kaybı 632 vaka belirlendi

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 87 bin 28 PCR ve hızlı test yapıldı, 632 pozitif vakaya rastlandı.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2 kişi hayatını kaybetti, 87.028 PCR ve hızlı test yapıldı, 632 pozitif vakaya rastlandı.

Ölümlerin 75 ve 74 yaşında olan iki erkek olduğu açıklandı. Hastanelerde 18'i entübe 51'i ağır olmak üzere 165 kişi tedavi görüyor. Bakanlık, aşılanmamış hastaların yüzdesinin yüzde 75,7 olduğunu belirtti.

16/12/2021 20:56
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TAGS: Güney Kıbrıs’ta 2 can kaybı 632 vaka belirlendi, haberkibris,
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