Güney Kıbrıs’ta 2 can kaybı bin 834 yeni vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 91 bin 348 test yapıldı, bin 834 yeni vaka belirlendi, 2 kişi de hayatını kaybetti.

Rum Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 91 bin 348 test yapıldı, bin 834 yeni vaka belirlendi, 2 kişi de hayata gözlerini yumdu.

Hastanelerde 28'i ağır olmak üzere 128 kişi bulunuyor. Bunlardan 12'si entübe.

Güney Kıbrıs’ta bugün yaşanan 2 ölümle birlikte Koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 876’ya yükseldi.

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05/03/2022 20:47