Güney Kıbrıs'ta 2015-2018 yılları arasındaki mahkum sayısı açıklandı
Rum kesiminde 2015-2018 yılları arasında 182 bin 398 kişinin mahkemeler tarafından mahkûm edildiği belirtildi.
28/12/2019
HK
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Rum kesiminde 2015-2018 yılları arasında 182 bin 398 kişinin mahkemeler tarafından mahkûm edildiği belirtildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Rum kesiminde 2015-2018 yılları arasında 182 bin 398 kişinin trafik başta olmak üzere çeşitli suçlarla alakalı olarak mahkemeler tarafından mahkûm edildiklerini yazdı.