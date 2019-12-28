Güney Kıbrıs'ta 2015-2018 yılları arasındaki mahkum sayısı açıklandı

Rum kesiminde 2015-2018 yılları arasında 182 bin 398 kişinin mahkemeler tarafından mahkûm edildiği belirtildi.

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28/12/2019
HK

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Güney Kıbrıs'ta 2015-2018 yılları arasındaki mahkum sayısı açıklandı

Rum kesiminde 2015-2018 yılları arasında 182 bin 398 kişinin mahkemeler tarafından mahkûm edildiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Rum İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Rum kesiminde 2015-2018 yılları arasında 182 bin 398 kişinin trafik başta olmak üzere çeşitli suçlarla alakalı olarak mahkemeler tarafından mahkûm edildiklerini yazdı.

28/12/2019 16:17
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TAGS: Güney Kıbrıs, haber, kıbrıs, mahkeme, mahkum
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