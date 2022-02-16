Güney Kıbrıs’ta 2021 yılında büyüme hızı 5.7

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16/02/2022

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Güney Kıbrıs’ta 2021 yılında büyüme hızı 5.7

Güney Kıbrıs’ın 2021 yılının dördüncü çeyreğindeki ekonomik büyüme hızının “memnuniyet verici olduğu” belirtildi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Ekonomi Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ın büyüme oranının 2021 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 6 olarak hesaplandığı, pandemi koşullarında gerçekleşen bu oranın memnuniyet verici olduğunu yazdılar.

Gazete, 2021 yılının tamamı için büyüme hızının ise yüzde 5,7 olduğunu aktardı.

 

16/02/2022 11:41
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TAGS: Güney Kıbrıs, büyüme hızı
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