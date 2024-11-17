Güney Kıbrıs’ta, 2024 yılında 247 çocuk istismara uğradı

Güney Kıbrıs’ta neredeyse her gün bir çocuk cinsel istismara uğruyor. Cyprus Mail’de yer alan haberde vaka sayılarının artması çocukların seslerini çıkartması bakımında iyiye işaret olarak yorumlandı.

Rum polisi 'Sessizliği bozun' sloganıyla 18 Kasım'da bir dizi kampanya başlatıyor.

Rum Emniyet Müdürlüğü Savunmasız Kişiler Vaka Yönetimi Alt Müdürlüğü Başkanı Maria Kountouri, çocuklara yönelik cinsel istismarın "var olmuş, var olan ve ne yazık ki var olmaya devam edecek iğrenç bir suç" olduğunu söyledi.

Kountouri "Bu en karanlık suçlardan biri. Sayılarında ve istatistiklerde artış eğilimi olması bizi tatmin etmeli çünkü insanların ve özellikle çocukların sessizliğini bozduğunu, bu karanlık suça ışık tutulduğunu gösteriyor," dedi.

Güney Kıbrıs’ta 2017 yılında çocuklara yönelik cinsel istismara ilişkin 138 bildirim yapılmışken, bu sayı yıllar içinde artarak 2023'te 315'e, 2024 Kasım ayı başında ise 247'ye ulaştı.