Güney Kıbrıs’ta 2024 yılında 818 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Güney Kıbrıs’ta 2024 yılında toplam 818 kilogram uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, 2024 yılında, 2023 yılına kıyasla 218 kilogram daha fazla uyuşturucu ele geçirildiğini kaydederek, en ürkütücü olanın da piyasada, türü şu ana kadar belirlenememiş olan yeni tür uyuşturucuların bulunması olduğunu yazdı.

Gazete, uyuşturucunun en çok Larnaka Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığını kaydetti.