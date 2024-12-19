Güney Kıbrıs’ta 2025 bütçesi dün meclisten geçti

Güney Kıbrıs’ta üç gün süren bütçe görüşmelerinin ardından, 2025 yılı bütçesinin dün 37 oyla meclisten geçtiği haber verildi.

Politis gazetesi, konuyla ilgili haberinde bütçenin beklendiği gibi ve herhangi bir sürpriz olmadan DİSİ, DİKO, DİPA, EDEK, ELAM ve bağımsız milletvekili Andreas Themistokleus’un oylarıyla meclisten geçtiğini yazarken, bütçeye AKEL ve Ekologlar'ın yanı sıra iki bağımsız milletvekili Aleksandra Attalidu ve Kostis Efstathiyu’nun karşı oy verdiğini kaydetti.

2025 bütçesinin DİSİ partisinin büyük çoğunluğuyla onaylandığını kaydeden gazete, sonucun ortaya çıkmasında belirleyici role sahip DİSİ’nin hükümete açık çek vermediğini açıklığa kavuşturduğuna da işaret etti.

Haberde bütçeyle ilgili 86 değişiklik önerisinden 36’sının onaylandığı da belirtildi.