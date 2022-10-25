Güney Kıbrıs’ta 231 ciddi şiddet suçunun faillerinin çocuklar olduğu belirtildi

Güney Kıbrıs’ta 2021 yılında meydana gelen 231 ciddi şiddet olayının faillerinin çocuklar olduğu ifade edildi.

Güney Kıbrıs polisinin dün Rum Meclisine çocukların suç faaliyetleriyle ilgili çarpıcı veriler sunduğunu yazan Fileleftheros gazetesi, 2021 yılında meydana gelen 231 ciddi şiddet olayının faillerinin çocuklar olduğunu ve bunlar arasında tecavüz, çocukların cinsel istismarı, ciddi fiziksel zarar neden olma, soygun ve hırsızlık suçlarının bulunduğunu da belirtti.

Bu kişilerden bazılarının okullarda okuyan öğrenciler olduğunu, bazılarının da okulu terk ettiklerini yazan gazete, okul içi şiddetin önlenmesiyle ilgili yasanın ise etkin olmadığını ekledi.

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25/10/2022 10:51