Güney Kıbrıs’ta 24 saat içinde 2 menenjit vakası

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 menenjit vakası tespit edildiği ve sağlık yetkililerinin teyakkuza geçtiği bildirildi.

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19/03/2025
Türk Ajans Kıbrıs

Güney Kıbrıs’ta 24 saat içinde 2 menenjit vakası

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 2 menenjit vakası tespit edildiği ve sağlık yetkililerinin teyakkuza geçtiği bildirildi.

Haravgi gazetesi, vakaların birbiriyle ilişkili olmadığını ve birbirlerinden bulaşmış olmalarının söz konusu olmadığını kaydederek, hastalara gereken tedavinin yapıldığını yazdı.

Haberde, endişeye gerek olmadığını açıklayan devlet sağlık hizmetlerinin durumu yakından takip ettiği ve gereken protokolleri uyguladığı da belirtildi.

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TAGS: Güney Kıbrıs’ta 24 saat içinde 2 menenjit vakası
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