Güney Kıbrıs'ta 2,5 kilo kokain ele geçirildi

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09/09/2024

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Güney Kıbrıs'ta 2,5 kilo kokain ele geçirildi

 Lefkoşa’nın Rum kesiminde cumartesi günü 2,5 kilo kokain ele geçirildi, iki kişi tutuklandı.

Alithia ve Fileleftheros'a göre cumartesi günü Lefkoşa’nın Rum kesiminde 26 yaşındaki bir kişinin aracını durdurup arayan polis 2 kilo 459 gram kokain türü uyuşturucu ele geçirdi.

Söz konusu kişinin evinde yapılan aramada 192 gram daha kokain türü uyuşturucu, üzerinde kokain izi bulunan çeşitli tartılar bulundu. Araç sürücüsü dışında 41 yaşındaki bir kadın da yakalandı ve dün çıkarıldıkları mahkemeden, haklarında 8’er gün tutukluluk emri alındı.

09/09/2024 11:35
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TAGS: haber, kıbrıs, kokain
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