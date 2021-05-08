Güney Kıbrıs'ta 250 Ton Sebze ve Meyve Çöpe Gitti

Güney Kıbrıs’ta pandeminin başlangıcından bu yana 250 ton sebze ve meyvenin talep olmadığı için çöpe atıldığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde, “SEDIGEP-Sotira” üyesi çiftçilerin, pandeminin başlangıcından bu yana, talep olmadığı ve herhangi bir fiyata satılmaları perspektifi de olmadığı için çoğunluğu domates ve salatalık olan 250 ton sebze ve meyveyi çöp sahasına atmak zorunda kaldıklarını yazdı.

Gazete, domates ve salatalıkların kayda geçirilmesi amacıyla tartıldıklarını ve akabinde de çöpe atıldıklarını ekledi.

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08/05/2021 15:18