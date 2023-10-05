Güney Kıbrıs’ta 3 ayda 4 bin 420 yeni işsiz

Güney Kıbrıs’ta son 3 ay içerisinde 4 bin 420 kişinin daha iş bulma kurumlarına başvuruda bulunduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, İstatistik Dairesi’nin dün yayımladığı verilere dayanarak, iş bulma kurumlarında kayıtlı işsiz sayısının Eylül ayında 9 bin 693 kişiye yükseldiğini yazdı.

Haberde, mevsimlik işçilerin de hesaplamasıyla oluşan işsiz sayısında ise azalma olduğu ve 12 bin 385 olan işsiz sayısının 11 bin 910’a düştüğü ifade edildi.